Straßennamen in Neusiedl am See werden weiblicher

Es sind schon klingende Namen, die man hier findet: Von Franz Liszt bis Joseph Haydn und Dr. Semmelweis bis Kardinal Franz König etwa. Von 137 Straßen (Quelle: www.geo-explorer.at) sind 22 nach Personen benannt, nur drei davon nach Frauen. Die weiblichen Straßennamen sind weit unterrepräsentiert. Namensgeberinnen sind Königin Agnes, Maria Theresia und Maria Strauby.

Letztere ist in ganz besonderer Weise mit der Stadt verbunden. Die Lehrerswitwe widmete 1872 ihr ganzes Vermögen der Gründung eines Kindergartens und einer Schule. Sie gilt als Stifterin der Neusiedler Klosterschule und des damals dazugehörigen Kindergartens, welcher heute in Gemeindebesitz steht.

Die drei Namensgeberinnen bekommen nun allerdings gute Gesellschaft. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde ein einstimmiger Beschluss gefasst, zwei Straßen im Betriebsgebiet Prädium nach Wissenschaftlerinnen zu benennen. Die Anregung kam von Vera Rittsteuer aus dem Bauamt im Neusiedler Rathaus. Entschieden hat man sich in der Sitzung schließlich für eine Lise-Meitner-Straße und eine Maria-Telkes-Straße. Diese Quergassen verbinden nun die nach Physikern benannte Ludwig-Bolzmann-Straße und Erwin-Schrödinger-Straße.

„Wer Großartiges leistet, soll entsprechend Anerkennung finden – das muss für Frauen wie für Männer gleichermaßen gelten. Das Geschlecht darf hier keine Rolle spielen – es geht um die Errungenschaft und die Leistung, die hinter dem Namen steht. Auch wenn heute in vielen Bereichen Männer und Frauen zu gleichen Teilen vertreten sind – so wie zum Beispiel im Gemeinderat der Stadtgemeinde Neusiedl am See ist die Gleichstellung noch längst nicht abgeschlossen. Mir persönlich ist es sehr wichtig, Frauen zu unterstützen und zu fördern“, kommentiert Bürgermeisterin Böhm auf BVZ-Anfrage.

Über die Namensgeberinnen der Straßen

Lise Meitner (geboren 1878 in Wien, gestorben 1968 in Cambridge). 1906 wurde sie an der Universität Wien promoviert, als zweite Frau im Hauptfach Physik. Sie erforschten die Radioaktivität und entdeckten radioaktive Isotope. 1926 wurde Meitner die erste Professorin für Physik in Deutschland.

Mária Telkes (geboren 1900 in Budapest, gestorben 1995 ebenda) war eine ungarisch-US-amerikanische Biophysikerin, Wissenschaftlerin und Erfinderin, die auf dem Gebiet der Solarenergie arbeitete und forschte. Sie gilt als die Erfinderin der ersten Solarheizung und des Solarofens.

Quelle: Wikipedia

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.