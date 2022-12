Neusiedl am See: Investitionen trotz Minus im Budget

Werbung

Die finanzielle Situation aller Gemeinden wird sich in den kommenden Jahren dramatisch zuspitzen, wenn sich an der geopolitischen Lage nichts ändert. Ein gutes Beispiel ist die Stadtgemeinde Neusiedl am See, dabei geht man hier noch einigermaßen gut vorbereitet in das kommende Haushaltsjahr.

Die enormen Mehrkosten, die sich durch die hohe Inflation ergeben, konnten noch abgefedert werden: „Der Stadtgemeinde ist es gelungen, zum richtigen Zeitpunkt 80 Prozent ihrer Darlehen von variablen Zinssätzen auf niedrige Fixzinssätze umzuschulden“, erklärt Chefbuchhalter Alfred Ewerth bei der Gemeinderatssitzung am Montag.

Das ist der Hauptgrund, warum man in Neusiedl am See zwar für das Jahr 2023 mit einem Minus von 1,5 Millionen Euro im Finanzierungshaushalt budgetiert hat, aber trotzdem 2,5 Millionen Euro investieren und 1,6 Millionen Euro an Schulden abbauen kann.

Wäre der Umstieg nicht rechtzeitig geglückt, hätte es für das Gemeindebudget wirklich schlecht ausgesehen. Zwei Darlehen der Freizeitbetriebe GmbH mit variablen Zinssatz machen es deutlich: Hier sind die Zinsen von 3.000 auf 60.000 Euro gestiegen.

Enorm gestiegen sind für die Stadtgemeinde Neusiedl auch die Energie- und Personalkosten. Für Energie wurden im Voranschlag für das kommende Haushaltsjahr gleich satte 1,05 Millionen Euro veranschlagt, das sind um 700.000 Euro mehr als im Voranschlag 2022. Die Personalkosten für 130 Mitarbeiter wurden mit 6,3 Millionen Euro budgetiert (ein Plus von 650.000 Euro), auch die Transferzahlungen für die Freizeitbetriebe GmbH (FZB) wurden um 450.000 Euro auf rund 1,1 Millionen Euro erhöht.

Die FZB hat vor allem mit dem niedrigen Wasserstand des Sees zu kämpfen. Vizebürgermeister und FZB-Vorstandsvorsitzender Heinz Zitz (SPÖ) befürchtet hohe Einnahmeeinbußen: Wie viele der 350 Bootsanliegeplätze im kommenden Jahr vermietet werden können, wisse man nicht.

Dass die Jahre 2023 und 2024 finanziell für die Stadt besonders schwierig werden, war bereits klar: Die Mehrausgaben durch die Inbetriebnahme des vierten Kindergartens und für dessen Personal sowie neue Darlehensrückzahlungen hatte man in der Stadtgemeinde immer im Auge, weshalb in den vergangenen Jahren sehr vorsichtig budgetiert wurde. Die gesetzliche Steigerung bei den Personalgehältern um sieben Prozent sowie die Explosion der Energiekosten konnten aber nicht vorausgesehen und eingeplant werden.

Gebühren werden nicht erhöht

Das Plus bei den Ertragsanteilen (durch die hohen Steuereinnahmen des Bundes) macht das Kraut auch nicht fett, da auch die Abgaben (vor allem im Bereich der Sozialhilfe) gestiegen sind. „Im Voranschlag 2023 haben wir sogar knapp weniger Ertragsanteile veranschlagt als 2022“, erklärt Ewerth.

Eigentlich gebe es keinen Spielraum für Investitionen, aber investiert werden müsse trotzdem: „Einerseits um Förderungen des Bundes zu lukrieren, andererseits für die Systemerhaltung.“

Trotz der angespannten Lage sind keine Erhöhungen von Gebühren oder Abgaben geplant. Für die mittelfristige Finanzplanung wird die Gemeinde die vorhandene Haushaltsrücklage und die aufgebaute Liquidität aufrechterhalten.

„Gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist Stabilität und eine verantwortungsvolle Politik wichtig. Trotz massiver Teuerung und einer Energiekrise werden wir weiterhin Schulden abbauen. Das kann nur gelingen, weil wir in den vergangenen Jahren eine vorausschauende und verantwortungsvolle Finanzpolitik betrieben und liquide Mittel aufgebaut haben. Die Darlehen wurden zum richtigen Zeitpunkt auf Fixzins umgestellt und die Straßenbeleuchtung auf effiziente LEDs umgerüstet, bevor die Energiekosten explodiert sind“, betont Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ).

Der Voranschlag 2023 wurde mit den Stimmen der SPÖ, FPÖ und Grünen beschlossen. Eine Zustimmung der ÖVP gab es – fast traditionell – nicht, wie auch nicht zum mittelfristigen Finanzplan. Man vermisse die Visionen, erklärte Stadtrat Mario Müllner in der Sitzung.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.