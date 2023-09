Neusiedler Hallenbad: Konkrete Planungsarbeit kann nun beginnnen

Nach Vertragsunterfertigung kann mit der Planung für die Generalsanierung des Bades begonnen werden. Die Projektentwicklung Burgenland GmbH (PEB), eine Tochtergesellschaft des Landes, wird die Sanierung und den Neubau eines angeschlossenen Hotels samt C(l)amping-Anlage realisieren. Das bestehende Hallenbad wird unter Rücksichtnahme auf den Denkmalschutz saniert und mit einem zusätzlichen 25 Meter Schwimmbecken ausgestattet.

Die Zustimmung der ÖVP kam nicht ganz „ohne Bauchweh“ zustande, wie Vizebürgermeisterin Ingeborg Berger im BVZ-Gespräch zugab. Mit dem Inhalt der Verträge sei man nicht vollständig glücklich. So fehle ein Passus, dass das Hallenbad ganzjährig und öffentlich nutzbar sei. „Diese Punkte sind nicht dezitiert vertraglich festgehalten", so Berger. Diese Kritik ließ die ÖVP im Protokoll der Gemeinderatssitzung festschreiben. „Aber natürlich wollen wir das Hallenbad unbedingt“, betonte die Vizebürgermeisterin.

Neusiedl am See wird wieder ein öffentliches Hallenbad haben! Bürgermeisterin Elisabeth Böhm

Am 12. Juni 1977 wurde das Hallenbad in Neusiedl am See eröffnet. Im März 2020 musste es wegen massiver baulicher Mängel und drohender Einsturzgefahr geschlossen werden. Im November 2020 wurde die Einrichtung teilweise unter Denkmalschutz gestellt. Deshalb wurde von Seiten der Bürgermeisterin LAbg. Elisabeth Böhm und dem Beiratsvorsitzenden der Freizeitbetriebe Neusiedl am See GmbH und Vizebürgermeister Heinz Josef Zitz das Gespräch mit dem Land Burgenland gesucht und zusammen eine Lösung erarbeitet, die im Jahr 2022 präsentiert wurde. Über das vorgestellte Konzept zur Sanierung des Hallenbades hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neusiedl am See einen einstimmigen Grundsatzbeschluss gefasst.

„Neusiedl am See wird wieder ein öffentliches Hallenbad haben! Ich freue mich sehr, dass alle die Wichtigkeit des Projekts anerkennen und die Umsetzung mit dem einstimmigen Beschluss der Verträge auf Schiene gebracht werden konnte“, betonte Bürgermeisterin Elisabeth Böhm in einer Aussendung der Stadtgemeinde Neusiedl am See. Die Sanierung des Hallenbades sei eine Investition in die Sportinfrastruktur von Neusiedl am See und ein klares Bekenntnis zur Förderung des Tourismus unserer Stadt. Gleichzeitig bedankte sie sich beim Land Burgenland für die „unermüdliche Unterstützung zur Erhaltung des Hallenbades“.