Parndorf: Neue Periode bringt neuen Vize und „engen Gürtel“

Parndorf Nach der Angelobung des in der Bürgermeisterwahl eindrucksvoll bestätigten Ortschefs Wolfgang Kovacs (LIPA) nimmt man in der dynamischen Gemeinde Parndorf besonders schnell wieder das Tagesgeschäft auf. In der Vorwoche wurden in der konstituierenden Sitzung organisatorische Weichen gestellt, schon am Donnerstag folgte die zweite Gemeinderatssitzung der neuen Amtsperiode.

In diese geht man in Parndorf mit einem neuen Vizebürgermeister und gleich zehn neuen Gemeinderätinnen und -räten. Als Vizebürgermeister löst Wolfgang Daniel (LIPA) seinen Parteikollegen Franz Huszar ab, der dem Gemeinderat aber weiterhin erhalten bleibt.

Daniel ist bereits seit sechs Jahren im Gemeinderat vertreten. Er lebt seit über zwei Jahrzehnten in Parndorf, hat sich aber zuvor auch schon in Wien politisch engagiert.

Eine Million Euro Mehrkosten durch Teuerung

Für Bürgermeister Wolfgang Kovacs war es wichtig, dass die Zuständigkeiten der Gemeindevorstände schnell verteilt und Delegierte in die Verbände gewählt werden, „damit der ganze Betrieb wieder ins Laufen kommt“. Schließlich stehen bereits bei den nächsten beiden Gemeinderatssitzung am 10. November und am 15. Dezember mit der Erstellung des Nachtragsvoranschlages und des Budgets für 2023 heikle Themen auf der Tagesordnung.

Wolfgang Daniel (LIPA) ist seit 2016 im Parndorfer Gemeinderat, ab nun als Vizebürgermeister. Foto: Böhm-Ritter

„Nächstes Jahr werden wir ein paar zusätzliche Löcher im Gürtel brauchen, um ihn enger schnallen zu können“, beschreibt Kovacs bildlich die allgemeine Finanzsituation der Gemeinden. Für Parndorf rechnet er durch eklatant steigende Energie- und Personalkosten mit rund einer Million Euro an Mehrkosten für 2023.

„Das schüttelt eine Gemeinde wie Parndorf nicht einfach so raus“

„Das ist schon ein Brocken. Das schüttelt eine Gemeinde wie Parndorf nicht einfach so raus“, sagt selbst Kovacs, dessen Gemeinde durch die vielen Betriebsansiedelungen und die vergleichsweise hohen Kommunalsteuereinnahmen noch gut dasteht. Deshalb sei es auch notwendig, alle möglichen Fördertöpfe auszuschöpfen.

So stand am Donnerstag etwa die Abstimmung über eine Fördervereinbarung mit dem Unterrichtsministerium auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Parndorfs Volksschule ist damit Teil des Projekts „100 Schulen / 100 Chancen“. 70.000 Euro Bundesförderung können in qualitätssteigernde Maßnahmen investiert werden.

Auch die Fördermöglichkeiten über das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) des Bundes hat Parndorf mit 502.000 Euro vollständig ausgeschöpft. Die Gelder wurden unter anderem in die Kanal- und Straßensanierung, Skaterbahn und Kinderspielplätze investiert.

