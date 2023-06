Zurndorf: Streit um neues Gemeindeamt

Das, von Bürgermeister Werner Friedl (SPÖ) präsentierte Vorhaben, ein neues Gemeindeamt errichten zu lassen, stieß auf Kritik zweier Fraktionen im Gemeinderat. ÖVP als auch IGZ sehen die Herangehensweise des Bürgermeisters problematisch. Werner Falb-Meixner (ÖVP) erklärt: „Prinzipiell sind wir nicht dagegen, wollen aber wissen, ob wir es uns leisten können und wir wollen mitreden.“

Laut Friedl wurde nach einer Überprüfung des alten Gebäudes festgehalten, dass eine Sanierung im Bereich von zwei Millionen Euro liegen würde und notwendig sei. Schimmel im Keller, eine desolate Heizung und ein zu kleiner Sitzungssaal gehören unter anderem zu den Problemen des über 100 Jahre alten Gebäudes. Das Dach wurde vor zehn Jahren für circa 400.000 Euro saniert.

Für 3,3 Millionen, finanziert durch die Projektentwicklung Burgenland (PEB), soll deshalb ein neues Gemeindegebäude gebaut werden. Diese Angaben seien „ohne Inneneinrichtung“, wie ÖVP und IGZ in einer gemeinsamen Aussendung betonen. Sie vermuten die wahren Kosten höher. Außerdem sei die Finanzierung knapp berechnet, vorallem, da man erst das neue Feuerwehrhaus fertiggestellt habe und dieses noch abzuzahlen ist (die BVZ berichtete). Der Beschluss käme zudem ruckartig. Ursprünglich sei von einer Diskussion die Rede gewesen.

Kritik: zu schnell, zu intransparent

Zusätzlich kritisieren Falb-Meixner und Göltl, wie es zusammenpasse, einerseits zu behaupten, dass ein neues Gebäude notwendig sei, aber gleichzeitig das Alte vermieten zu wollen. Friedl meint dazu, dass es „auf das Angebot“ ankomme. Was man mit dem alten Gebäude mache, „stehe in den Sternen“. Feststeht aber: Die grob zwei Millionen würde er nicht in das alte Gebäude mehr investieren.

Eine mögliche Prüfung der Finanzierung von außen, etwa durch die BDO, lehnt der Bürgermeister ab. „Das Ganze wurde bereits mit dem Land abgesprochen“, meint Friedl. Er erklärt zusätzlich: „Derzeit steht Zurndorf finanziell auf gesunden Beinen.“ Mit eineinhalb Millionen liquiden Mitteln und gut 450.000 Euro Einnahmen aus der Kommunalsteuer ist das auch nicht weit hergeholt. Die Kritiker betonen aber, dass ein Abwandern einer großen Firma (Stichwort: Enercon) und folglich wirtschaftliche Engpässe jederzeit passieren könnten.

Einigkeit bei Handlungs- und Informierungsnotwendigkeit

Einigkeit scheint neben der Notwendigkeit, dass etwas getan werden müsse, bei der Organisation einer Informationsveranstaltung für die Zurndorferinnen und Zurndorfer zu herrschen. Sowohl der Bürgermeister, als auch Petra Göltl (IGZ) und Werner Falb-Meixner (ÖVP) sehen dies als wichtig und notwendig an.

Göltl bleibt aber skeptisch. Sie argumentiert: „Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich in Zeiten wie diesen so einem Projekt zustimme.“ Friedl möchte gleichzeitig eine „Verzögerung“ vermeiden. Zu langes Warten könne bei der hohen Inflation teuer werden. Am Donnerstag ist auf jeden Fall vorerst kein Beschluss für die Errichtung eines neuen Gemeindeamtes zustande. Die nächste Sitzung wird Montagabend stattfinden.