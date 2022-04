ÖVP Gols wählt Temer zum Spitzenkandidaten

Mit einer Zustimmung von 100 Prozent wurde der bereits seit vielen Jahren in der Ortspolitik aktive Christian Temer zum neuen Ortsparteiobmann der Volkspartei Gols gewählt. Als Ortsparteiobmann-Stellvertreter wird Helmut Bruckner tätig sein. Christian Neureiter und Claudia Lackner sind für die Finanzen zuständig. Gertrude Renner wurde als Schriftführerin gewählt. In den Dienst als Kassaprüfer wurden Adele Pittnauer und Florian Kast gewählt. Sie werden gemeinsam unter dem neuen Ortsparteiobmann Christian Temer die Volkspartei Gols in die Gemeinderatswahlen im Oktober führen.

Das Team bedankte sich beim scheidenden Obmann Karl-Heinz Schuster für die geleistete Arbeit, der weiterhin im Gemeinderat eine wichtige Aufgabe im Prüfungsausschuss übernehmen wird.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.