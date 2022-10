Pama: Bugnyar gestärkt in nächste Periode

Werbung

Die Überraschung und die Freude waren in den SPÖ-Reihen riesengroß. „Wir haben bereits vor der Wahl gesagt: Sollte alles so bleiben, wie es war, sind wir zufrieden. Dass wir aber jetzt ein Plus verzeichnen dürfen, damit haben wir nicht gerechnet. Umso größer ist unsere Freude“, zeigt sich der amtierende Bürgermeister gerührt.

Mit 59 Prozent und 623 Stimmen haben sich die Pamaerinnen und Pamaer für Manfred Bugnyar als Ortschef ausgesprochen. Im Gemeinderat konnte das Team der SPÖ einen Zugewinn von einem Mandat erlangen.

Einbußen musste die Volkspartei Pama hinnehmen. Hans-Jürgen Werdenich gab im Kampf um den Bürgermeistersessel 3,3 Prozent ab. Weniger waren es bei der Gemeinderatswahl, wo die ÖVP 1,6 Prozent der Wählerstimmen und ein Mandat verlor. „Ich und mein Team bedanken uns bei allen Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen“, so der ÖVP-Bürgermeisterkandidat Hans-Jürgen Werdenich.

