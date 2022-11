Gemeinderatswahl 2022 Wahlanfechtung in Zurndorf: Landeswahlbehörde weist Einspruch ab

APA / BVZ.at

Foto: Wodicka

D ie Anfechtung des Wahlergebnisses der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am 2. Oktober in der Marktgemeinde Zurndorf wurde abgewiesen. Das hat die Landeswahlbehörde am Donnerstag verlautbart.