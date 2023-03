Bezirk Neusiedl am See: Ehemalige SPÖ-Bürgermeister geehrt

Die Verleihungen wurden unter Anwesenheit des SPÖ Bezirksvorsitzenden Kilian Brandstätter (2.v.r.) von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (l.) und GVV-Präsident Erich Trummer (r.) durchgeführt. Manfred Bleich (3.v.l.) aus Pamhagen und Christoph Perlinger (4.v.l.) aus St. Andrä am Zicksee erhielten die Ehrennadel in Silber, Josef Ziniel (3.v.r.) aus Frauenkirchen und Alois Wegleitner (2.v.r.) aus Illmitz wurden mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

