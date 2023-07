Gemeinsame Sammelaktion Neusiedl am See: Stöpsel sammeln, recyclen und Kindern helfen

Die Vorschulkinder des Neusiedler Montessori Kinderhauses und die Schüler der 2CK der HAK/HAS Neusiedl sammelten gemeinsam Flaschenstöpsel für ein Benefizprojekt. Foto: zVgAKWI NeusiedlSee

D ie Vorschulkinder des Montessori Kinderhauses Neusiedl am See haben es sich - gemeinsam mit ihren Eltern - zur Aufgabe gemacht, ein Jahr lang Plastikstöpsel für einen guten Zweck zu sammeln. In der HAK/HAS Neusiedl am See übernahm im heurigen Schuljahr die Klasse 2CK das - bald schon traditionelle - schulinterne Sammelprojekt. Kurz vor Ferienbeginn besuchten die Vorschulkinder die Schule der Großen und überbrachten eine beachtliche Menge an Stöpsel.

Die Plastikverschlüsse werden dem Verein „Helfen statt wegwerfen“ übergeben. Dieser bringt die Stöpsel zum Recycler, der pro Tonne 310 Euro bezahlt. Der Erlös kommt sieben Kindern mit besonderen Bedürfnissen zugute, die vom Verein „Helfen statt wegwerfen“ bereits seit Jahren unterstützt werden. Dank dieses Projekts wird sowohl das Umweltbewusstsein von Groß und Klein gestärkt als auch ein sozialer Beitrag für Menschen geleistet, die Unterstützung brauchen. Die Schülerinnen und Schüler der 2CK freuen sich, auch heuer wieder Teil dieser österreichweiten Sammelaktion sein zu dürfen und bedanken sich für das Engagement der Kinder des Montessori Kinderhauses.