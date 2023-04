Bezirk Neusiedl: Alternative Kulturen und neue Bewässerung

Die Gemüsebauern im Seewinkel ernteten kürzlich das erste Gemüse der Frühjahrssaison und zeigen sich von Ertrag und Qualität großteils zufrieden. Die fehlenden Niederschläge sowie der Klimawandel stellen die Gemüsebauern aber auch vor eine Vielzahl neuer Herausforderungen. Deshalb werden im Augenblick große Anstrengungen unternommen, um möglichst wassersparend zu produzieren. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Umstellung auf bodennahe Bewässerungsmethoden wie Tröpfchenbewässerung. Kulturen, die sich hier besonders eignen, sind laut Werner Falb-Meixner von der Landwirtschaftskammer beispielsweise Paradeiser, alle Variationen von Paprika und Pfefferoni, Kartoffeln, Zucchini, Karotten, Zwiebeln, Gurken etc.

Spargel als trockenheitsresistente Alternative

Beim Gemüseanbau von Kevin und Elisabeth Graf in Halbturn setzt man seit einigen Jahren aber auch auf Spargel, der seine Wurzeln sehr tief schlägt. „Da der Spargel mindestens zehn Jahre im Boden bleibt, können seine Wurzeln im Laufe der Zeit schon vier bis fünf Meter tief gehen, weswegen auf kaum Bewässerung nötig ist. Wenn es sein muss, bewässern wir einmal im Jahr, aber ich kenne auch einige Betriebe, die es schaffen, komplett darauf zu verzichten“, so der Gemüsebauer Kevin Graf.

Graf führt im Mai auch auf vier Hektar einen Bewässerungsversuch mit Schläuchen unter der Erde durch. Dieser wird von Pioneer gefördert, ist aber auch mit großem Aufwand verbunden: „Wir sehen uns das heuer einmal an, der benötigte Aufwand und die Menge an Müll, die dabei anfällt, ist allerdings extrem. Die Schläuche werden im Mai sieben Zentimeter unter der Erde verlegt und kommen anschließend im Herbst wieder raus. Danach werden sie nach Frankreich transportiert, recycelt und zu neuen Schläuchen weiterverarbeitet“, so Graf.

Bewässerung: So viel wie nötig, so wenig als notwendig

Auch bei „Reiners Erdbeeren und Gemüse“ gab es eine Umstellung. Einerseits hat man im vergangenen Jahr die Gemüseproduktion auf Bio umgestellt, andererseits setzt man etwa in der Marktgärtnerei, wo über 50 Gemüsesorten produziert werden, eine neue Bewässerungsanlage mit Kreisregnern ein: „Das kann man sich vorstellen wie einen konstanten, leichten Landregen“, so Gemüsebauer Paul Reiner.

Außerdem setzt man seit einigen Jahren als Trockenheitsalternative auf Süßkartoffeln, die wesentlich weniger Wasser als herkömmliche Kartoffeln benötigen. Bei den nach wie vor wasserintensiven Kulturen wie Saatmais versucht man im Hause Reiner bereits seit rund zehn Wasser zu sparen, indem man pfluglos arbeitet. Der fehlende Regen ist jedenfalls eine Herausforderung, aber bislang eine, die zu meistern ist.

