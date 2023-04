SPÖ Parndorf: Gutdeutsch folgt auf Czerwenka als Vorsitzender

Werbung

Matthias Gutdeutsch übernimmt den Vorsitz der Parndorfer SPÖ, Lisa Gojakovich ist seine Stellvertreterin. Der scheidende Vorsitzende, Erwin Czerwenka, sagt in seiner Rede, dass die SPÖ Parndorf ein Jahr vor den Kommunalwahlen einen Entwicklungsprozess eingeleitet habe. Dieser sei durch den Rücktritt von Norbert Samwald notwendig geworden. Im Zuge der Neuaufstellung der Partei seien jüngere Parteimitglieder aktiv geworden. Es sei für die SPÖ Parndorf klar gewesen, dass es nach der Kommunalwahl zu einer Umstrukturierung in der Partei kommen werde: "Parndorf ist eine wichtige Gemeinde des Burgenlandes und muss daher in die Zukunft blicken. Mit Matthias Gutdeutsch und Lisa Gojakovich haben sich zwei junge Menschen aus dem Team herauskristallisiert, die den notwendigen Weitblick und Elan haben, um etwas Großartiges auf die Beine zu stellen." Deswegen wolle Czerwenka Wort halten und die Parteiführung nun übergeben.

Gutdeutsch sagt, dass er das Team der SPÖ Parndorf weiter verbreitern und die Parndorferinnen und Parndorfer zur Mitarbeit anregen wolle: "Vor uns liegt viel Arbeit, doch wir wollen die SPÖ Parndorf wieder dorthin führen, wo sie hingehört. Das ist ganz klar die Leitung der Gemeinde. Viel von dem, was in den letzten Jahren in Parndorf gemacht wurde, konnte nur auf dem Fundament gebaut werden, welches die SPÖ einst geschaffen hat." Anschließend schlägt er Anton Gabriel, Bürgermeister a. D., zum Ehrenvorsitzenden vor, was die Mitglieder auch bestätigen.

