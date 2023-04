Wallern: Zauberhafte Floristik lädt zur Eröffnung

Die Wallernerin Katharina Schwarz ist gerade noch dabei, Blumen in ihrem neuen Geschäft zu verteilen, als die BVZ für ein Gespräch vorbeikommt. "Das Schild für die Gasse kommt leider erst morgen", bedauert die geschäftige Meisterfloristin. Sie hat nach ihrer Lehre neun Jahre in der Grünwerkstatt in Halbturn gearbeitet und anschließend einen berufsbegleitenden Meisterkurs in Floristik in Langenlois sowie die Unternehmerprüfung absolviert.

Breite Produktpalette für das neue Geschäft

In ihrem Blumenladen "Blütenzauber" wird sie künftig einen breite Produktpalette für verschiedene Anlässe anbieten. Diese reicht von Hochzeiten und Geburtstagen bis hin zur Trauerfloristik. Auch Topfpflanzen und Schnittblumen finden sich in ihrem vielfältigen Sortiment. Für den Anfang wird sie ihr Geschäft alleine betreiben, allerdings hat sie auch stets ihre Familie, die ihr helfend zur Hand geht. "Mein Elternhaus kann ich auch einfach durch den Hof erreichen, das Geschäft haben wir erst kürzlich dazu gebaut", so die Wallernerin. Die Eröffnung findet am Samstag, dem 29. April in der Mittelgasse 22 von 10 bis 17 Uhr statt. Im Internet ist das Geschäft unter www.bluetenzauber.at, www.facebook.com/bluetenzauber.wallern oder unter www.instagram.com/bluetenzauber.wallern zu finden.

