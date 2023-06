Burgenländische Identitätsfindung: Burgenländer oder „Burgner“?

Identitätsfindung für eine demographisch so bunte Region wie dem Burgenland ist nicht so einfach, wie in homogeneren Regionen. Besonders vor 100 Jahren als der Vielvölkerstaat, die k.u.k.-Monarchie, erst frisch zerfiel und viele Gruppen deutsch, kroatisch, ungarisch oder anderen Sprachen verwendeten. Zu jener Zeit war es nicht unüblich seine deutschsprachige Herkunft zu „magyarisieren“ um sich der ungarischen Kultur anzupassen. So wurde aus einem Rudolf Rezsö oder aus Emmerich ein Imre.

Politische Kämpfer für einen Anschluss des neuen Bundeslandes an Österreich und das „Deutschtum“ waren gefragt. Zwei, die wichtige Arbeit für diese Bewegung leisteten stammten aus Frauenkirchen. Deshalb war der Saal in der Frauenkirchener Gemeinde gut gefüllt, als Sepp Gmasz seine Nachforschungen zu den Cousins Emmerich Kettner und Gregor Meidlinger präsentierte.

„Gregor Meidlinger teilte das Schicksal vieler Jugendlicher aus Deutschwestungarn, denen der elterliche Hof keine Lebensgrundlage bot und ging nach Wien“, erklärt Sepp Gmasz. In der Stadt arbeitete er zuerst als Tischler, später als Magistratsbeamter. 1936 erfüllte er sich mit 62 Jahren einen Jugendtraum und promovierte zum Doktor.

In Wien wurde er „zum eifrigen Anhänger und Mitkämpfer“ des Gründers der christlich-sozialen Partei, radikalen Antisemiten, Ungarnhassers und gleichzeitig bedeutendem Wiener Bürgermeisters Karl Lueger. Meidlinger war Mitbegründer und stellvertretender Obmann des „Vereins zur Erhaltung des Deutschtums in Ungarn“ 1907, der „im Laufe der Zeit enormen Zulauf“ erfuhr. 1920 gründete er die „Burgenländische Christlichsoziale Partei“. Er verfasste zahlreiche Reden, Vorträge und Zeitungsartikel für die Anschlussbewegung.

Emmerich Kettner, geboren 1896, ging 1918 nach Ödenburg, um dort als Schuhmachergeselle zu arbeiten. Er betätigte sich in der Anschlussbewegung musste aber, nach eigenen Angaben, die Sepp Gmasz ausfindig gemacht hat, 1919 wieder flüchten. Er ging nach Wien wo er sich dem von seinen Cousin mitbegründeten Verein anschloss. Eine letzte Erwähnung fand der Historiker Gmasz in einem Nachruf in der „Burgenland Freiheit“ 1973. Dort wird Kettner als einer der „letzten Anschlusskämpfer für das Burgenland“ bezeichnet.

Die Landeshymne der „Burgner“

Im Zuge der Recherchen über diese zwei besonderen Burgenländer fand Sepp Gmasz eine der wahrscheinlich ersten Versionen der burgenländischen Landeshymne. „Von der Leitha bis zum Wasen; von der Donau bis zur Raab“ beginnt diese Version von Gregor Meidlinger aus dem Jahr 1919 peotisch. Dem Zeitgeist entsprechend gab es auch „Bezug zur fränkischen Geschichte und zur Ostmark unter Karl dem Großen“. Meidlinger erschuf dabei auch eine Eigenkreation für die Selbstbezeichnung der Bewohner des zukunftig neunten Bundeslandes Österreichs: die „Burgner“.

Der zweifache Landeshauptmann des Burgenlandes und „starker Mann der großdeutschen Bewegung“, Alfred Walheim, kritisierte die Eigenkreation des Frauenkircheners scharf. Er bezeichnete sie als „Sprachpatzer“. Sepp Gmasz stieß in seinen Nachforschung auf keine Hinweise, dass sich diese Bezeichnung durchgesetzt hätte oder sich breiteren, langfristigen Gebrauch erfreute. So blieb die Bezeichnung für die Menschen aus und im Burgenland bis heute „Burgenländer“.

