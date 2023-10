Aufregung um beseitigten Biberdamm in der Leitha

„Das ist skandalös. Biber stehen unter strengstem Naturschutz“, versteht Sabine Schöller-Lamberty die Welt nicht mehr. Neben ihrem Schloss Königshof wurde der Bau eines Bibers durch Mitarbeiter des Brucker Bauhofs entfernt. „Der stört doch dort niemanden. Das war 100 Meter vor der Schleuse und hat auch überhaupt keine Probleme gemacht“, so Schöller-Lamberty. Das Wasser sei dort ohnehin nur einige Zentimeter tief. „Der Biber hat das Wasser aufgestaut und dadurch ein richtiges Biotop geschaffen“, so Schöller-Lamberty. Zahlreiche andere Tiere hätten dort nun auch ihren Lebensraum verloren, so die Schlossherrin.

Dabei habe sie schon Anfang August mit dem Biberbeauftragten des Burgenlandes wegen des Baus Kontakt gehabt, in der Hoffnung, dass der Bau dadurch geschützt werde. „Wenn sich nicht einmal der Biberbeauftragte und der Naturschutz für die Tiere einsetzt, wer soll es denn dann tun?“, fragt die erboste Tierliebhaberin. Letztendlich sei eine Leitung ausgegraben worden. „Das war aber nicht die Überlaufleitung, die befindet sich weiter oben“, ist Schöller-Lamberty überzeugt, dass es sich dabei lediglich um eine Ausrede gehandelt habe. Der zuständige Biberbeauftragte des Burgenlandes, Klaus Michalek, interpretiert die Angelegenheit jedoch etwas anders.

Zunächst habe sich der Biberbau in „unmittelbarer Nähe zum Brückenbauwerk befunden und damit sei das Risiko zu hoch, dass der Biberbau bei großen Wassermassen weggespült wird und damit den Wasserdurchfluss bei der Brücke verstopfen könnte, was zu Überschwemmungen führen würde.“ Auch der Zeitraum der Räumung sei von der behördlicher Seite sorgfältig gewählt worden, damit diese nicht in den Fortpflanzungszeitraum fällt, bei der sich eventuell Jungtiere im Bau befinden könnten. Michalek weiters: „Die Biberfamilie wird nicht umgesiedelt und kann in sicherer Entfernung von 50 bis 100 Meter erneut eine sogenannte 'Biberburg' errichten.“ Gleichzeitig betont er die „Wichtigkeit des Bibers für den Artenreichtum“ und freut sich, dass es „Menschen wie Schöller-Lamberty gibt, denen Tier und Natur so sehr am Herzen liegen und diese nicht als Bedrohung ansehen.“

Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) betont ebenfalls, dass die Stadtgemeinde Bruck die Maßnahme absolut rechtmäßig ergriffen habe. „Wir haben eine schriftliche Genehmigung des Biberbeauftragten dafür. Dort war ein Auslass zugebaut und verstopft. Der musste freigemacht werden“, erklärt Weil auf NÖN-Anfrage.