Boxenstopp für Formel 1-Fotograf im Illmitzer Weingut

Mit einem ganz bestimmten Ziel: Im Weingut und Gästehaus von Willi Opitz galt es nämlich den neuen Pole Position Wein des Winzers zu degustieren und „latest News“ zu teilen. „Er hat mir den unheimlichen Vorsprung von Red Bull schon vorausgesagt und noch weitere Insider- News aus der Formel 1 berichtet“, erzählt Opitz. Mit dabei hatte Trenkler übrigens die letzten Exemplare (signiert) seines Formel 1-Kalenders.

Etwas gemütlicher als auf der Formel 1-Strecke in Bahrain wird es jedenfalls am 1. April hergehen, wenn Willi Opitz zum ersten Mal den "FORMULA WINE“ Grand Prix in Illmitz organisiert: eine Radtour durch den Nationalpark Neusiedler See Seewinkel mit einigen Boxenstopps in den Weinrieden und bei den Weissen Eseln und anschließender Weinverkostung am Weingut.

