Die Männer hatten keinerlei Nachweise über die Fahrräder bei sich und gaben an, diese im Bereich Krems an der Donau bei einer Park and Ride Anlage von einem ihnen unbekannten Mann übernommen zu haben. Durch die Polizei konnte ermittelt werden, dass die Fahrräder gestohlen waren. Weitere Ermittlungen laufen. Die beiden Hehler wurden auf freiem Fuß angezeigt.