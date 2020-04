Seit Anfang März ist die tschechische Familie Wertheim mit ihrem „Zirkus Emilio“ in Neudorf gestrandet. Seither sind Barbara und Emil Wertheim mit ihren vier Kindern und Onkel Toni auf die Hilfsbereitschaft der örtlichen Bevölkerung angewiesen. Regelmäßig werden den Wertheims Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs vorbeigebracht, die Gemeinde stellt gratis Wasser und Strom zur Verfügung.

Um laufende Kosten wie Versicherungen zu decken, ist die Zirkusfamilie in vierter Generation nun aber auch auf Geldspenden angewiesen.

„Der Zirkus ist überwältigt von der Unterstützung!“

Wie der Neudorfer Landwirt Philipp Tröstner die BVZ wissen ließ, wird nun auch in Pama für die Wertheims gesammelt: „Isabella Potz hat sich bei mir gemeldet und gefragt, was denn gerade benötigt wird, woraufhin ich ihr gesagt habe, dass wir hauptsächlich auf Geldspenden angewiesen sind. Sie übernahm sogleich die Koordination für die Sammelaktion in Pama und hat die stattliche Summe von 780 Euro zusammen bekommen!“

Familie Wertheim kann kaum fassen, wie viel Hilfsbereitschaft ihr in dieser schwierigen Zeit entgegengebracht wird: „Der Zirkus ist überwältigt von der Unterstützung der Bevölkerung in Neudorf und den umliegenden Gemeinden!“, erzählt Philipp Tröstner.

Solange die derzeitigen Reisebeschränkungen und das Veranstaltungsverbot aufrecht sind, werden die Wertheims noch auf Geldspenden angewiesen sein. Obendrein muss sich die Familie auch ein neues Zirkuszelt anschaffen, da für das alte keine Genehmigung mehr erteilt wird. Spenden für den Zirkus Emilio werden gerne über ein eigens für die Familie eingerichtetes Konto entgegengenommen:

Emil Wertheim - Zirkus Emilio

Bawag PSK

IBAN: AT04 0801 1013 6203