Großes Interesse beim 1. Joiser Gesundheitstag

In der Joiser Volksschule fand am Samstag erstmals ein „Gesundheitstag“ statt. Dieser bot Vorträge, Beratungen, Behandlungen und Aktivitäten von 19 verschiedenen Dienstleistern und Vereinen. Zum Auftakt gab es unter anderem Referate zum Thema Frauengesundheit von der angehenden Hebamme Lucie Hoffmann oder zur Sonnenscheinpraxis von Romana Pfeiler.

In den Klassenräumen konnten sich über 200 Interessierte zu verschiedene Themenbereiche informieren und diverse Angebote ausprobieren. Unter anderem Bioresonanz, mentale Gesundheit und Palliativ Care. Zusätzlich führte die Apotheke Jois verschiedene Gesundheitsmessungen durch und lud zum Probieren verschiedener Gesundheitsprodukte ein. Im Turnsaal gab es die Möglichkeit verschiedene Schnuppereinheiten für Kinderturnen, Kung-Fu oder Meditation auszuprobieren.

„Das Thema Gesundheit bewegt, wie wir an den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern von Jung bis Alt bei der Veranstaltung gesehen haben. Vereine, wie die Joiser Jugend, oder die Apotheke Jois sowie andere Dienstleistende sorgten für ein breites, kostenloses Angebot“, so Gemeindevorstand und „Gesundes Dorf“-Arbeitskreisleiter Sascha Krikler. Dieser kündigte bereits eine Fortsetzung des Formats an. Auch Bürgermeister Hannes Steurer war vor Ort, der sich über das positive Feedback und das hohe Interesse vonseiten der Joiser Bevölkerung erfreut zeigte.

