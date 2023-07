Frauenkirchen Therapiezentrum übersiedelt in ehemalige Ordination

Daniela und Dieter Mauersics freuen sich über neue Möglichkeiten und viel Platz in ihrem neuen Therapiezentrum. Foto: Daniel Gottfried

D as Frauenkirchener Therapiezentrum am Mühlteich hat einen neuen Standort in der Stadtgemeinde gefunden.

Mitte der 2010er Jahre wurde eine neue Ordination im Herzen Frauenkirchens neben dem Friedhof erbaut. Der damals eingezogene Internist verkaufte das Gebäude nun an Dieter und Daniela Mauersics, welche mit ihrem Therapiezentrum „am Mühlteich“ an den neuen Standort übersiedeln wollen. „In der Praxis am Mühlteich wohnen wir auch privat drinnen, deshalb suchen wir schon länger etwas in zentraler Lage“, erklärt Dieter Mauersics über die Beweggründe das etablierte Therapiezentrum zu verlegen. Das Gebäude ist hell, offen, auf Barrierefreiheit optimiert und zusätzlich mit einem eigenen Parkplatz ausgestattet. Das Innere der ehemaligen Ordination bietet mit 270 Quadratmetern viel Platz für eine Vielfalt an Therapiemöglichkeiten, denn laut Betreiber wird das gesamte Angebot dort Platz finden. Dieses umfasst Physiotherapie, Lymphdrainagen und Heilmassagen um nur ein einige Therapiemöglichkeiten zu nennen. Bei Interesse finden Sie hier mehr dazu. Laut Daniela und Dieter Mauersics soll das neue Therapiezentrum Anfang September fertig sein und eröffnet werden. Es sind noch ein paar kleinere Umbauarbeiten zu erledigen, um die Fläche optimal dem neuen Zweck anzupassen. Denn: Auch Krafttrainingsgeräte für medizinisches Training sollen an der neuen Adresse Neustiftstraße 7 Platz finden. Außerdem ermöglicht das neue Gebäude erweiterte Öffnungszeiten und einen eigenen Raum für Kinderphysiotherapie. Auf 270 Quadratmetern wollen das Paar und ihr Team medizinische Trainings, Physiotherapie und weitere gesundheitliche Therapien anbieten. Foto: Daniel Gottfried