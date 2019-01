Ball der Wirtschaft in Neusiedl am See .

Klein, aber fein präsentierte sich der Gewerbeball in Neusiedl am See, zu dem der Wirtschaftsbund Stadtgruppenobmann Günter Kolar einlud. Schwungvoll eröffneten die Gäste den Ball der Wirtschaft Neusiedl am See im Gasthaus „Zur Alten Mauth“ mit einem Familienwalzer. Für die musikalische Umrahmung sorgte TINA WELL & Band.