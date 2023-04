Nickelsdorf: Interkommunaler Businesspark im Gespräch

Die Wirtschaftsagentur Burgenland ist gerade im Begriff, interkommunale Businessparks im Bezirk Jennersdorf (die BVZ berichtete), als auch im Bezirk Oberpullendorf (die BVZ berichtete) zu errichten. Nun könnte Nickelsdorf als nächstes folgen.

Bereits im Dezember fasste man in Nickelsdorf in einer Gemeinderatssitzung den Grundsatzbeschluss, einen interkommunalen Businesspark errichten zu wollen. An die Umsetzung soll es allerdings erst gehen, wenn zumindest 15 der 27 Gemeinden im Bezirk dem Projekt zugestimmt haben. Laut Nickelsdorfer Bürgermeister Gerhard Zapfl (SPÖ) haben schon einige Gemeinden einen derartigen Grundsatzbeschluss gefasst, mit weiteren sei man bereits im Gespräch.

Laut dem Konzept der interkommunalen Businessparks geht es darum, dass einerseits investive Maßnahmen durch alle Gesellschafter getragen werden und andererseits die Steuereinnahmen auf alle teilnehmenden Gemeinden und nicht nur auf die Standortgemeinde aufgeteilt werden. Es werden dadurch Gemeinden, die geografisch eher ungünstig für Betriebsansiedlungen liegen, in die Lage versetzt durch den Businesspark an den Steuereinnahmen zu partizipieren.

Konkret geht es im Fall von Nickelsdorf um eine Fläche von 78 Hektar direkt an A 4 Autobahnabfahrt Mönchhof, nordseitig des XXXLutz Zentrallagers auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Paulahofs. Die Wirtschaftsagentur Burgenland hat diese Flächen optioniert und in weiterer Folge auch vor, diese anzukaufen.

Umweltschutz: Auflagen werden erfüllt, Bedenken können geäußert werden

Auf eine weitere Versiegelung des Bodens und zusätzliche Bedenken im Sinne des Umweltschutzes angesprochen zeigt sich Bürgermeister Zapfl abgeklärt: „Es wurde bereits vor über zwei Jahren ein Masterplan in Auftrag gegeben, der inzwischen fertig ist und in dem alle Auflagen erfüllt werden. Es wird sowohl Grünzonen als auch Abstandsgebiete geben und jedwede Bedenken können natürlich jederzeit eingebracht werden.“

Die Flächenwidmung will man noch dieses Jahr über die Bühne bringen, bereits in dieser Woche ist ein Termin mit der Raumplanung angesetzt, in dem das Thema aufgearbeitet werden soll.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.