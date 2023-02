Gewerbsmäßiger Diebstahl Designer Outlet Parndorf: Drei Ladendiebe festgenommen

Lesezeit: 2 Min RB Redaktion BVZ.at

Foto: Symbolbild

V ergangenen Samstag, den 4. Februar 2023, nahm die Polizei in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) drei Ladendiebe fest.