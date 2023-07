Gols als Drehort für Romanverfilmung

Der Neusiedler See präsentierte sich kürzlich als ideale Kulisse für die Romanverfilmung „Ewig dein“ mit Julia Koschitz und Manuel Rubey in den Hauptrollen. Gedreht wurde unter anderem in der Golser Bucht, wo Rubey auch den Golser Bürgermeister Kilian Brandstätter traf.

Der Golser Bürgermeister Kilian Brandstätter mit dem Hauptdarsteller Manuel Rubey. Foto: zVgGemeinde Gols

Regisseurin Johanna Moder verfilmt mit „Ewig Dein“ einen Roman von Daniel Glattauer. Am 27. Juni fiel die erste Klappe für den neuen ORF/ZDF-TV-Thriller: Die österreichische Regisseurin Johanna Moder inszeniert in Wien, Venedig und im Burgenland die Verfilmung des spannenden Bestsellers von Daniel Glattauer, das Drehbuch dazu wurde von Freya Stewart verfasst. Noch bis Ende Juli stehen auch Barbara Auer, Mara Romei, Stefan Rudolf, Marcel Mohab, Julia Koch, Nikola Naydenov u. v. m. vor der Kamera.

Dunkles Thema

Als Judith (Julia Koschitz), Besitzerin eines Wiener Lampengeschäfts, Hannes (Manuel Rubey) kennenlernt, scheint sie einen Glücksgriff gemacht zu haben: Der smarte Architekt überschüttet sie geradezu mit Liebe, und Judiths Familie und auch ihr Freundeskreis überschlagen sich vor Begeisterung für den „perfekten Mann“. Als Judith diese intensive Zuwendung zu viel wird und sie die Beziehung beendet, entpuppt sich Hannes als hochgradig gefährlich – nach und nach zeigt er sein wahres Gesicht.

„So dunkel das Thema ist, so schön, respektvoll und voller Lachen ist das Arbeiten“, schreibt Rubey über die Dreharbeiten auf seiner Website. Mit Regisseurin Johanna Moder hat Rubey bereits in „High Performance“ zusammengearbeitet.

„Ewig Dein“ – eine Koproduktion des ORF mit Mona Film und Tivoli Film Produktion und dem ZDF, wird gefördert vom Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und FISA+ – ist voraussichtlich 2024 in ORF 2 zu sehen.