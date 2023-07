Höhepunkt waren schließlich die Landesjugendbewerbe am Golser Sportplatz am Freitag und am Samstag. Da hieß es für über 1100 Jugendliche in voller Feuerwehrmontur so schnell über die Hindernisse wie möglich. Klar, dass da der Durst und Hunger riesig war.

Die Helfer der Feuerwehr Gols waren für die Verpflegung verantwortlich: Wie man hört, wurden sage und schreibe 4000 Schnitzel paniert und rausgebacken. Oder waren es doch Schwitzel bei dieser Hitze, schmunzelt ihr Gmoa Trummler.