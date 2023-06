Aussicht auf den Sommer

„Das hat die Natur gebraucht!“ Sie bräuchte allerdings noch ein Vielfaches mehr. Durch den überdurchschnittlich starken Regenfall im April sowie im Mai konnte immerhin das mitgebrachte Defizit des Vorjahres ausgeglichen werden, das uns der heiße Sommer inklusive ausgebliebenem Regen beschert hat.

Nun sind wir also wieder auf dem Status quo des Vorjahres – selbes Spiel, selbe Chancen. Man darf hoffen, dass es sich heuer anders verhält und der Grundwasserstand etwas Gelegenheit zur Erholung bekommt. Der Apetloner Darscho sowie der Sankt Andräer Zicksee halten heuer auch ohne die Zuleitung, die es im vergangenen Jahr noch gegeben hat, noch ein wenig Wasser – wie lange das allerdings der Fall sein wird, wird sich zeigen. Man darf jedenfalls auf Regenwetter an Wochentagen und Sonnenschein am Wochenende hoffen, schmunzelt

Ihr Gmoa Trummler

