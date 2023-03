Bitte ein Hanfpickerl

Werbung

Wie viele dieser Nikotin-Pflaster habe ich mir schon aufgeklebt. Die sollten mich von meinem Raucherlaster befreien. So ist es jedenfalls in der Gebrauchsanweisung gestanden. Genützt hat es nichts. Wie man an meinem Konterfei sieht, rauche ich immer noch, die Sucht hat mich nicht losgelassen.

Na ja, jetzt probiere ich, mit einem anderen Pflaster meine Rückenschmerzen loszuwerden. Dieses Mal bin ich wirklich guter Dinge. Da bin ich Lokalpatriot, ich vertraue den Apetlonern in diesen Dingen, schmunzelt Ihr, Gmoa Trummler

Innovativ Wie man mit Apetloner Hanf Schmerzen „wegklebt“

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.