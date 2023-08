Gmoa Trummler Das Ende einer Ära

Der Gmoa Trummler. Foto: BVZ

I ch habe gehört, der alte Schuster in der Mönchhofer Bahngasse mit Ende des Jahres zusperrt. Das ist schade, neben meinen Schuhen hat er mir nämlich auch immer alles andere repariert, was gerade angefallen ist. Radlpumpe, Ledertasche, ganz egal – ich habe gehört, einmal hat er der heiligen Maria in der Frauenkirchener Basilika sogar den Arm mit Klettverschluss wieder gerichtet, schmunzelt Ihr Gmoa Trummler.

Nach mehr als 100 Jahren Mönchhof: Letzter Schuster schließt seine Pforten