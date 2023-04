Gmoa Trummler Ein Dachboden mit Geschichte

Lesezeit: 2 Min Birgit Böhm-Ritter

Foto: BVZ

A ls Kind habe ich mir öfters vorgestellt, was sich so alles auf den Dachböden der alten Häuser in der Gegende finden könnte. In meiner Fantasie waren es natürlich alte Spielsachen, die mir gut gefallen hätten. Den Dachboden meiner Oma hab ich trotz meiner Neugier aber aus Angst vor einer Rattenkolonie nie erkundet.