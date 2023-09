Explosive Stimmung im Gmoarot

Nach über einem Vierteljahrhundert ist das auch dringend notwendig. Es fehlen Umkleiden, Gemeinschaftsräume, Schleusen und vieles andere, was heute eigentlich selbstverständlich ist. Trotzdem konnte man sich im Gemeinderat der Stadtgemeinde nicht einigen. Beziehungsweise war man nicht „beschlussfähig“. Die Volkspartei verließ geschlossen die Sitzung.

Trotz allem Hervorhebens, wie wichtig die Florianis und deren Arbeit seien, konnte man deren Pläne nicht einstimmig beschließen. Es kam nicht einmal zu einer Abstimmung. Zu groß sei die Unsicherheit, ob auch wirklich genügend Geld da sei und ob man sich dabei nicht verkalkuliere, was ja in den aktuellen Zeiten nachvollziehbar ist.

Dass man sich in der Sache für eine unparteilichen Organisation aber nicht zusammenraufen kann, ist schade. Dabei gibt's in der Stadtgemeinde eh nur mehr zwei Fraktionen, die sich einig werden müssten. Es herrscht anscheinend eine besonders explosive Stimmung in diesem Gemeinderat, wenn eine Sitzung schon bei so etwas Grundlegendem gesprengt wird, meint Ihr Gmoa Trummler.