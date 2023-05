Feuchte Träume

Für Rust hatte sie gar einen positiven Effekt, obwohl der Grundstückskauf unter anderen Aspekten getätigt worden ist. Damals wollte man Ackerbau anstatt Tourismus betreiben. Jede Medaille hat zwei Seiten, könnte man also sagen.

Trotzdem bin ich froh über den derzeitigen Dauerregen, der unseren See hoffentlich wieder halbwegs anfüllt. Ich will so eine Trockenphase nicht unbedingt erleben müssen. Ich lass lieber meine Beine ins Wasser baumeln, als in der Luft, wenn ich am Steg sitze. Ich hoffe, das geht bald wieder. Ich freu mich, über jeden Tropfen.

