Geheimnisse im Gemeinderat

Vergangenen Dienstag war es wieder soweit. Um 20.30 spät angesetzt — gerade zum Hauptabendprogramm, aber na ja — versammelten sich die Gemeinderäte und ich wieder im Verhandlungssaal des Rathauses. Nur 12 Tagesordnungspunkte – sehr wenig für Neusiedl am See – sollten behandelt werden. Einer kam noch dazu, andere wurden vorgezogen und so verlor ich – zugegebenermaßen etwas den Überblick, bevor man mich hinauskomplementierte. Aber halt – da war doch noch der Punkt „Ankauf eines Grundstückes am Kalvarienberg“. Den wollte man offensichtlich ohne Presse beschließen. Welche Geheimnisse werden da wohl hinter verschlossenen Türen geschmiedet?