Gruselige Vorboten in Podersdorf

Einen kleinen Vorgeschmack kann man dieser Tage bereits in Podersdorf erleben. Wer am Strand spazieren geht, entdeckt schon das eine oder andere Skelett, das sich aus der Erde graben will oder Gespenster, die den Motorikpark der Podo Play Erlebniswelt zieren.

Erschrecken Sie nicht: Podersdorf ist auf den Halloween-Zug voll aufgesprungen und will mit einem Gruselprogramm (von 21. bis 31. Oktober) zum Strand locken. Die Vorbereitungen laufen seit Anfang der Woche auf Hochtouren. Die gruseligen Dekorationen werden täglich mehr.

Vielleicht lassen sich ja auch ein paar Ideen für den eigenen Garten abschauen? Ich bin zwar selbst manchmal etwas schreckhaft, aber andere zu erschrecken, kann doch auch ganz lustig sein. Nur Übertreiben sollte man es natürlich nicht. Meine Vampirzähne lege ich aber schon mal bereit...

Ihr Gmoatrummler in Vorfreude auf die Gruseltage