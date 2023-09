Gmoa Trummler Herrlich stürmisch

Der Gmoa Trummler. Foto: BVZ

Werbung

D er Herbst zeigt sich ja momentan noch von seiner sehr sommerlichen Seite. Bei der zweiten Sturmwanderung in Neusiedl am See war das ganz angenehm. Windig war es zwar, das Stürmische kam aber nicht von oben, sondern aus den Flaschen der Winzer.