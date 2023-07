Gmoa Trummler Mord Nr. 4

Der Gmoa Trummler Foto: BVZ

S chon wieder ist es passiert. Das Morden am Neusiedler See geht in die vierte Runde. Aber nicht erschrecken, Gott sei Dank nur im Roman. Wenn Sie eine Sommerlektüre mit einer gehörigen Portion Lokalkolorit suchen, dann hab ich was für Sie: Luise Pimpernell ermittelt nämlich wieder.

Die Weidener Autorin Evelyne Weissenbach hat ihren nächsten Fall aufs Papier gebracht. Im August erscheint das Buch „Tod eines Mädchens“. Ich bin schon gespannt, ob es der Pimpernell wieder gelingt, den Fall zu lösen, Ihr Gmoa Trummler Krimi-Reihe „Tod eines Mädchens“: Luise Pimpernell ermittelt am Neusiedler See