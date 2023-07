Nanotechnik für 1.000 Dixi-Klos

Jetzt geht man da neue Wege und setzt auf Nanotechnologie. Was sich nach Science-Fiction anhört, soll helfen, das, was sich in den über 1.000 Dixi-Klos des Festivals so ansammelt g'scheit zu reinigen. Damit braucht es weniger Fahrten in die Kläranlage, freut sich Ihr Gmoa Trummler!

Abwasserklärung Nickelsdorf: Grüneres Nova Rock durch Nanotechnologie