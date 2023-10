„Novo“ Novo Selo - Alles neu in Neudorf

Vor einem Jahr begann man mit dem Projekt, welches für die 600-Einwohner-Gemeinde ein ganz schönes Stück war. Auch wenn es jetzt doch günstiger war, 1,7 Millionen sind eine große Investition. Aber dieser Neubau im Burgenlandstil ist ja bei weitem nicht das einzige Projekt Neudorfs, ja nichteinmal das einzige in der gleichen Straße.

Vis-à-vis der Feierlichkeiten wartete bereits die nächste Eröffnungsfeier. Die neue Volksschule ist mit einem Turnsaal und Ausbau der Klassenräumlichkeiten gleich Riesenprojekt Nummer Zwei des amtierenden SPÖ-Bürgermeisters Karel Lentsch. Hinzu kommen Grundstücke, Reihenhäuser, Wohnungen und so weiter, welche in den letzten Jahren ebenfalls gebaut wurden.

Die Gemeinde macht ihrem Namen also alle Ehre, so viel Neues, wie dort geschieht. Wie der Bürgermeister bereits in seiner Rede scherzhaft anmerkte, könnte man bald wahrlich überlegen, nicht ein „Neu“ vor Neudorf auf die Ortstafel zu schreiben. „Neu Neudorf“ beziehungsweise „Novo Novo Selo“ also, schmunzelt,

Ihr Gmoa Trummler