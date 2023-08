Parken mit Kratzergarantie

Deshalb parkt man in Frauenkirchen auch gerne auf einen Grünstreifen neben den Bahngleisen, denn der liegt genau gegenüber einer Wohnsiedlung. Dabei kann das ganz schön ins Auge – pardon auf den Lack – gehen. Wie jetzt die Neusiedler Seebahn informierte, könnten kleine Steinschläge Löcher in Windschutzscheiben schlagen und Kratzer am Lack machen, wenn Züge vorbeifahren.

Glücklicherweise gibt es nicht unweit von dem besagten Grünstreifen einen riesigen, eigentlich überdimensionierten, Bahnhofs-Parkplatz. Das Parken ist dort auch für Nicht-Bahnfahrer erlaubt, wie ich gehört habe. Die paar Schritte mehr am Tag zur Haustür werden das Kraut nicht fett machen, aber die Autohaut schützen. Ich persönlich fahre übrigens immer öfter mit dem Fahrrad, damit finde ich immer super Parkplätze, schmunzelt Ihr Gmoa Trummler