Gmoa Trummler Regenfreuden

D ass man sich so freuen kann, wenn es endlich regnet! Ich habe bisher niemanden getroffen, der über das Regenwetter g’sudert hätt. Selbst Veranstalter, die ihren Event verschieben mussten, wie zum Beispiel die Marillenwanderung in Kittsee, nehmen‘s gelassen und freuen sich über jedes Tröpfchen. Das tut ja auch den Marillen gut. Ich bin gespannt, wie lange die Lage so relaxt bleibt. Als gelernter Österreicher weiß ich ja, dass das Jammern übers Wetter ein Volkssport ist, schmunzelt Ihr Gmoa Trummler.