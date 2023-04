Gmoa Trummler Saubermacher

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Foto: BVZ

P assen Sie gut auf, wenn Sie auch bei einer der momentan vielen Flurreinigungen in den Gemeinden dabei sind. Vielleicht finden Sie ja einen Schatz. Unter dem Unrat und Müll, der bei diesen Aktionen beseitigt wird, finden sich auch einige Kuriositäten. Warum soll nicht auch Wertvolles dabei sein? Im Südburgenland wurde ein Tresor gefunden, in Wallern und Podersdorf waren es wiederum historische Schädelknochen. So eine Flurreinigung kann spannend sein. Die Umwelt freut sich in jedem Fall, schmunzelt Ihr Gmoa Trummler