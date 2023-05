Urlaub improvisiert - á la Ostrowski

Was man so hört, ist das ja immer eine ziemlich spontane G'schicht. Zuletzt hat er ja auch Hallstätter Luft aus Bechern verkauft (die ehrlichere und günstigere Variante im Vergleich zur 10-Euro-Version in der Plastikflasche die es in den Automaten dort wirklich gibt) und in einem Hotel in Eisenerz The Shining nachgestellt. Was ihm wohl bei uns einfällt? Aus vertraulicher Quelle habe ich erfahren, dass der Imker bei dem er war, den Tanz der Bienen interpretativ nachstellen durfte. Unsere Ranger im Nationalpark sollten sich also lieber schon mal auf etwas gefasst machen, schmunzelt

Ihr Gmoa Trummler

Interview Ostrowski macht Urlaub im Burgenland

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.