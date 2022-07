"Das Kaffeehaus" Goldoni-Premiere am Parndorfer Kirchenplatz

Lesezeit: 5 Min Birgit Böhm-Ritter

E in Goldoni-Stück feierte am Donnerstagabend wieder einmal Premiere in Parndorf. Farbenfroh in Kostüm und Maske brachte Intendant und Regisseur Christian Spatzek ein launiges Sommertheater auf die Pawlatschenbühne vor der Kirche.