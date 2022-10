Auto kollidierte mit Zug: Beifahrer getötet

Werbung

Bei einem Bahnübergang bei Gols (Bezirk Neusiedl am See) ist Montagfrüh ein Auto von einem Zug erfasst worden. Der Beifahrer im Pkw erlitt dabei tödliche Verletzungen, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Drei weitere Personen im Auto wurden bei der Kollision verletzt, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf APA-Anfrage mit. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Das Auto mit bulgarischem Kennzeichen dürfte laut LSZ auf der L205 von Gols in Richtung Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) unterwegs gewesen sein, als es zu dem Zusammenstoß kam. Neben Rettung und Polizei waren auch die Feuerwehr Gols und ein Notarzt im Einsatz.

