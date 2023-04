Echter Honig, Qualitätshonig oder Verfälschung: Ein Imker klärt auf

Christian Resch aus Gols ist seit 2021 Facharbeiter für Bienenwirtschaft. Der leidenschaftliche Imker hat im Laufe des Jahres bis zu 40 Bienenvölker in seiner Obhut. Von diesen verkauft er regelmäßig einen Teil. Der 51-Jährige hilft Anfängern gerne weiter und klärt über die Arbeit mit den kleinen gelb-schwarzen Insekten auf. „Die Biene richtet sich Honig um im Winter zu überleben. Nektar wird hineingetragen, hat einen relativ hohen Feuchtigkeitsgehalt und wird gelagert“, erklärt Resch. Er meint weiter: „Vier bis fünf Mal lagern die Bienen den Nektar um. Dabei wird Feuchte entzogen und es kommen Enzyme hinzu.“ Dann wird der sich im Entstehen befindliche Honig „verdeckelt“, also mit Wachs versiegelt.

Am Ende schleudert der Imker die Waben, um den Honig vom Wachs zu trennen. Es ist dabei seine Verantwortung, keinen zu flüssigen Honig zu schleudern. „Qualitätshonig“ ist das Endprodukt in Österreich nur bei unter 18 Prozent Feuchtigkeit. Bis 20 Prozent ist die Bezeichnung „Blütenhonig“ noch gestattet. Wenn Honig zu viel Feuchtigkeit hat, besteht die Gefahr, dass sich Bakterien bilden und er sauer wird. Echter, qualitativ hochwertiger Honig hingegen kristallisiert. Dabei ist er auch im verhärteten Zustand genießbar. Bei österreichischem Honig stellte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GesmbH (AGES) für 2021 bei nur 10 Prozent des kontrollierten Honigs Mängel fest und diese bezogen sich fast ausschließlich auf Kennzeichnungsfehler.

Korrekte Kennzeichnung für bewussten Konsum

Der Obmann des Landesverbandes der österreichischen Bienenzuchtvereine, Herbert Grafl, rät zu genauer Beachtung der Etikettierung. „Wenn die Herkunftsbezeichnung Österreich ist, kann man sicher sein, dass es auch Honig ist. Man erkennt es normalerweise auch am Preis“, rät der Experte. Die Bezeichnungen sind: „Honig aus Österreich“, „Honig aus EU-Länder“ und „Honig aus EU und Nicht-EU-Länder“. Bei Letzteren muss nur ein bestimmter Minimalprozentsatz des Honigs aus der EU stammen. Bei Honig aus dem Ausland besteht die Gefahr, dass zu früh geschleudert wurde oder im Labor nachgeholfen wurde. Anders liegen da die Standards in Österreich. Imker Resch meint: „Dem Honig darf ich als Imker nichts hinzufügen oder entnehmen.“

In Österreich gelten strenge Regeln bei der Definition von Honig mit Strafen in Höhe von mehreren hundert Euro. Und das aus guten Gründen. Die heutigen Honigbienen könnten ohne Mithilfe der vielen Imker in ganz Österreich kaum überleben. Aufgrund diverser Schädlinge, allen voran der Varroamilbe aus Asien, würden ohne menschliches Wirken gut 90 Prozent der Völker sterben. Dabei sind diese durch ihre Hilfe bei der Bestäubung von Pflanzen für eine intakte Natur essenziell.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.