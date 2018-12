Am Donnerstag-Morgen überquerte die 18-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See auf einem Schutzweg die Untere Hauptstraße im Ortsgebiet von Gols. Dabei dürfte von einer 22-jährigen Fahrzeuglenkerin, die in Richtung Ortsmitte unterwegs war, übersehen worden sein.

Die Fußgängerin wurde vom Wagen erfasst, gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb anschließend auf der Gegenfahrbahn liegen.

Die 18-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein mit der Pkw-Lenkerin durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.