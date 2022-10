Gols Insolventer Hanf-Betrieb Deep Nature Project: Sanierung angenommen

APA / BVZ.at

Foto: shutterstock.com/AmyLv

D er Sanierungsplan für den insolventen Hersteller von Bio-Hanf und Vitalprodukten Deep Nature Project in Gols (Bezirk Neusiedl am See) ist angenommen worden.