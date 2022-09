Im Garten gewütet, mit Messer gedroht: Mann außer Kontrolle

Werbung

Mal wieder fand eine schwierige Beziehung am Landesgericht Korneuburg ihr juristisches Ende, und zwar nicht in einem Scheidungsverfahren, sondern in einem Strafprozess.

Ein 48-Jähriger soll seine Ex-Partnerin am 9. Juni dieses Jahres in ihrem Haus in Maria Lanzendorf aufgesucht und sich im Anschluss geweigert haben, das Haus wieder zu verlassen. Ob er seinen Verbleib mittels eines Messers, das er aus der Küchenlade holte, unterstreichen wollte oder sich tatsächlich nur ein Brot abschneiden wollte, war eine der Fragen im Prozess.

Jedenfalls floh die Frau (32) mit ihrem Fahrzeug und erstatte Anzeige bei der Polizei.

In der Zwischenzeit wütete der 48-Jährige im Garten seiner Ex und zerstörte unter anderem den Pool, wofür er bereits vor Prozessbeginn 4.000 Euro Schadenswiedergutmachung geleistet hatte. Er habe sich damals vom Alkohol und emotional verleiten lassen.

Ein weiterer Vorwurf stand im Raum, nämlich, dass der Mann seine ehemalige Partnerin und ihren neuen Partner in Gols per E-Mail gefährlich mit dem Erschießen bedroht haben soll.

Die E-Mails, darunter die Drohung, die er noch bis 12. Juli dieses Jahres den beiden schrieb, gab er vor Richter Manfred Hohenecker zu. Aber dass er die Frau mit dem Messer bedroht haben soll, stritt er ab. Sie sei zu dem Zeitpunkt bereits auf der Terrasse gewesen, um eine Zigarette zu rauchen. Ein Audiomitschnitt, den der Angeklagte von seinem Handy abspielte, schien diese Version zu bestätigen.

„Klingt nicht nach fluchtartigem Verlassen des Hauses“, stellte Hohenecker fest.

Letztendlich gab die 32-Jährige auch zu, dass es weniger das Messer war, das sie bewog zur Polizei zu radeln, sondern die Tatsache, dass sie nicht wusste, wie sie den 48-Jährigen aus ihrem Haus bekommt.

Noch vor der Urteilsverkündung wollte sich der Richter überzeugen, ob das jetzt das Ende der Geschichte ist: „Haben Sie die Frau jetzt überwunden?“ „Ja“, so die deutliche Antwort.

Für die Sachbeschädigung und die gefährliche Drohung verurteilte ihn Hohenecker zu fünf Monaten bedingter Freiheitsstrafe, weswegen er umgehend aus der Untersuchungshaft, in der er seit 19. Juli saß, entlassen wurde. „Danke, Herr Rat“, so der 48-Jährige nach dem Urteil. „Das will ich meinen“, lautete die trockene Replik des Richters.

