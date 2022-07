Deep Nature Project GmbH: Corona und Brexit führten in Insolvenz

Werbung

Der Kreditschutzverband (KSV) 1860 und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) meldeten die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung. Die Deep Nature Projekt GmbH zählt zu den führenden Herstellern von Bio Hanf- und Vitalprodukten in Europa und hat ihren Sitz in Gols. Produziert werden cannabinoidhaltige Öle und Kapseln (CBD und CBG) als Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika, Hanf-Lebensmittel sowie Tierfutterergänzungsmittel. Die Produkte werden unter den unternehmenseigenen Marken Medihemp, Sativa Beauty und Vetrihemp verkauft. Darüber hinaus vertreibt die Deep Nature Projekt GmbH Algen-Produkte unter der Marke „Algavital“.

Passiva bis zu 10 Millionen Euro

KSV 1860 und AKV beziffern die Passiva mit bis zu 10 Millionen Euro. Gemessen an den Passiva handelt es sich dabei um den bislang größten burgenländischen Insolvenzfall des Jahres.

Geschäftsführerin Andrea Bamacher begründete die Insolvenz mit Umsatzeinbrüchen durch die Covid-Pandemie und den Brexit. Trotz aller Anstrengungen konnten die beträchtlichen Umsatzrückgänge, die mit Beginn der Corona-Pandemie „wie ein Naturereignis“ über die Firma hereinbrachen, nicht kompensiert werden. „So schnell konnten wir gar nicht reagieren, sprich den Schalter von Expansion auf die zurückgehenden Umsätze umlegen“, stellt Bamacher fest.

Der AKV spricht von einem massiven Umsatzrückgang von 8,2 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 5,7 Millionen Euro im Jahr 2021. Rund 40 Dienstnehmer am Standort Gols und 150 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplanvorschlag mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den KSV 1860 und den AKV angemeldet werden.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Kriegs in der Ukraine und die Inflation gehen an der Branche nicht spurlos vorbei. Das bestätigt auch Elisabeth Denk, Gründerin von BioBloom. Das Unternehmen mit Sitz in Apetlon produziert und vertreibt ebenfalls Nutzhanf-Produkte. „Auch der Brexit hat uns auf eine gewisse Weise zugesetzt und als Hersteller merken wir das steigende Angebot an Billigprodukten aus dem Ausland, vor allem aus China, Süd- und Nordamerika“, so Denk. Um das Risiko zu streuen, habe man sich von Beginn an in diversen internationalen Märkten breit aufgestellt und man sei auf etwas schwierigere Zeiten gut vorbereitet.

Die unklaren Regularien in Bezug auf CBD- und Hanfprodukte machten es den heimischen Betrieben in den vergangene Jahren generell nicht leicht. „Wir haben es aber zum Glück geschafft, organisch und nachhaltig zu wachsen und sind zuversichtlich, dass sich die wirtschaftliche Lage bald wieder normalisiert“, betonen die beiden BioBloom-Geschäftsführer Elisabeth Denk und Christoph Werdenich unisono.

