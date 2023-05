Süßes auf Rädern: „Konditor Service Nickelsdorf“

Seine Leckereien stellt Zsolt Szalai in seinem großen Haus in Nickelsdorf her. Der Konditor hat viel Erfahrung mit backen, denn er war zehn Jahre lang in Neusiedl in einer bekannten Bäckerei als Konditor angestellt. Nach der langen Zeit des Pendelns von Ungarn in den Neusiedler Bezirk entschloss sich der heute 49-jährige Ungar endgültig nach Österreich zu ziehen. Dabei verschlug es den dreifachen Papa nach Nickelsdorf. Er machte sich 2020 mit einem speziellen Konzept selbstständig: Er bietet kein Geschäftslokal, sondern nur sein Können und seine Erzeugnisse. Der Konditor und seine Mitarbeiterinnen übernehmen auf Anfrage das Catering für Feiern und Feste. Dabei bietet er eine breite Produktpalette von Grammelpogatscherl über Weihnachtsbäckerei bis zu Torten.

Der besonders heiße und vor allem trockene Sommer letzten Jahres brachte Szalai eine Idee: Er macht selbst Eiscreme und verkauft sie über seine Fahrzeuge. Anfangs war es nur ein Auto, heute sind es drei. Mit fröhlicher Musik verbreiten die Gefährte gute Laune und eine süße Abkühlung. Seither fahren seine Mitarbeiterinnen auf jedes Fest und jede Feier, welche die süßen und manchmal herzhaften Schmankerl des Konditors wünscht. Bei Kindergartenfesten müssen Kinder für das Eis nichts bezahlen. Mehr über die Backkünste des Wahl-Nickelsdorfers finden Sie unter https://www.instagram.com/konditorservice/ oder https://www.facebook.com/konditorservicenickelsdorf/.

