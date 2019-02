Mann nach Einbrüchen festgenommen .

Für einen 39-Jährigen, der Einbrüche in Graz begangenen haben soll, haben in der Nacht auf Mittwoch auf der Nordostautobahn A6 bei Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) die Handschellen geklickt. Bei einer Kontrolle fanden Beamte im Pkw Fahrräder, gestohlene Salzburger Kennzeichen, ein Navigationsgerät, eine Schreckschusspistole, Einbruchswerkzeug und Drogen, so die Polizei.